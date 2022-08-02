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Konya haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet Taşkent'e geldi

Konya habere göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muş ve Adil Karaismailoğlu'nu, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

AA / Çağrı Korucu - Güncel

Adil Karaismailoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Muş Türkiye Güncel Haberler

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