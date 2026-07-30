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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin projesine Ufuk Avrupa desteği

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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin iklim değişikliğine dirençli dijital tarım teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen projesi, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturduğu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında desteklenmeye...

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin iklim değişikliğine dirençli dijital tarım teknolojileri geliştirmeyi hedefleyen projesi, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturduğu Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ufuk Avrupa'dan alınan destekle 1,5 milyon avro bütçeli ve 36 aylık uygulama süresine sahip TWIN-CLIMAGRI projesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile İngiltere ve Finlandiya'dan iki üniversite ve Hollanda'dan bir araştırma enstitüsü ve İrlanda'dan sürdürülebilir inovasyon çalışmaları yapan bir şirketin işbirliğinde yürütülecek.

TWIN-CLIMAGRI projesi, iklim değişikliği ve su kıtlığı gibi küresel sorunlara yönelik yenilikçi dijital tarım teknolojilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Proje kapsamında akıllı teknoloji sensör sistemleri, hidroklimatik modelleme ve yapay zeka destekli karar destek sistemleri kullanılarak sürdürülebilir tarım uygulamalarına katkı sağlayacak çözümler geliştirilecek.

Geliştirilecek teknolojiler, Konya Kapalı Havzası'nda gerçek saha koşullarında test edilerek bilimsel doğrulama süreçlerinden geçirilecek. Böylece proje çıktılarının yalnızca akademik değil, uygulamaya dönük somut faydalar üretmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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