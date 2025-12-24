Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, atıf performansında Türkiye'de 6. sırada

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), YÖK 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yer alan verilere göre kurum adresli bilimsel yayınların aldığı atıf oranları esas alındığında ülke genelinde en yüksek etki değerine sahip üniversiteler arasında 6. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK 2025 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda yer alan, 2024 yılı Web of Science (WoS) verileri, WoS tarafından taranan dergilerde yayımlanan kurum adresli bilimsel yayınların aldığı atıf oranlarını ortaya koydu.

Buna göre KGTÜ, Türkiye'de atıf performansı en yüksek 6. üniversite oldu.

Rapora göre aynı kategoride 1. sırada Çankaya Üniversitesi, 2. sırada Piri Reis Üniversitesi, 3. sırada İskenderun Teknik Üniversitesi, 4. sırada Sabancı Üniversitesi, 5. sırada Gebze Teknik Üniversitesi yer aldı.

KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Turan, konuya ilişkin açıklamasında, genç ve dinamik bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede ulusal ve uluslararası akademik çevrelerde güçlü görünürlük kazanan üniversitenin, özellikle bilimsel etkisi yüksek, referans verilen ve yön gösterici yayınlarıyla öne çıktığını vurguladı.

Elde edilen başarının üniversitenin temel yaklaşımını yansıttığını belirten Turan, "Atıf performansı, bilimsel etkinin en somut göstergesidir. Üniversitenin Web of Science verilerine göre Türkiye'de ilk 10 içinde, 6. sırada yer alması, akademik kadromuzun niteliğini, araştırma kültürümüzü ve bilimsel üretime verdiğimiz önemi açıkça ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.