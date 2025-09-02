Konya Emniyeti, Olay Aydınlatmada 2. Sırada

KONYA Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk yarısında, 3 bin 291 başarılı parmak izi tespitiyle 1126 olayın 725'ini aydınlatarak Türkiye'de en çok olay aydınlatan iller arasında 2'nci sıraya yükseldi. Olayları incelerken kendilerini suçluların yerlerine koyduklarını söyleyen polis memuru Harun Uçan, "Olaylara yaklaşım biçimimiz, kazandığımız tecrübe dolayısıyla biraz da şüpheli kişinin psikolojisiyle paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşmamız daha kolay oluyorö dedi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, 2025 yılının ilk 6 ayında 1126 olayın 725'ini aydınlattı. Ayrıca kendilerine ulaşan 11 bin 160 izin, 3 bin 291'inde başarılı parmak izi tespiti yaparak Türkiye'de en çok olay aydınlatan iller arasında İstanbul'un ardından 2'nci sıraya yerleşti. 4 bin 589 başarılı parmak izi tespitiyle İstanbul 1'inci sırada yer alırken, Konya 2'nci, İzmir 3 bin 110 ile 3'üncü, Gaziantep 2 bin 661 başarılı parmak izi tespitiyle ile 4'üncü oldu.

HER DETAYI TİTİZLİKLE İNCELİYORLAR

Olay Yeri İnceleme Şubesinde görevli polis memuru Harun Uçan, "Bizim için en ufak bir ihtimalde dahi olay çözülebiliyor. En ufak detayları dahi ciddiye alıyoruz. Binde bir olarak yaklaşılan bir olay bile bizim için bir başarıdır. Bir şüphelinin ev, araba gibi girebileceği dokunma ihtimali olan, dokunmaya teşebbüs edebileceği dokunmamış olduğu yerleri dahi titizlikle inceliyoruz. Oralardan bulgu getirerek sonuca ulaşmaya çalışıyoruzö dedi.

KARARTILMAYA ÇALIŞIYAN DELİLERE KİMYASAL ÇÖZÜM

Uçan, "İntihar olarak değerlendirilen bir olayın cinayet olduğunu biz şöyle aydınlattık. Bize birinci kattan intihar ettiği söylenilen bir kişinin olay yerini incelediğimizde, evde yaptığımız çalışmalarda kimyasal bir maddeyi uygulayarak hayatını kaybeden kişinin evin içerisinde darbedilerek öldürüldüğünü tespit ettik. Bu tespitimiz de şöyle oldu. Şüphelinin evin içerisinde arkadaşına ait kanları temizlediğini, kullandığımız kimyasal sayesinde tespit ederek oradaki kanı yeniden açığa çıkararak DNA'dan kanın ölen kişiye ait olduğunu ve pencereden atılmadan önce darp edilerek öldürüldüğünü tespit ettikö diye konuştu.

'ŞÜPHELİNİN PİSKOLOJİSİYLE PARALEL HAREKET EDİYORUZ'

Her temas, bir iz bırakır teorisiyle hareket ettiklerini söyleyen Uçan, "Olaylara yaklaşım biçimimiz, kazandığımız tecrübe dolayısıyla biraz da şüpheli kişinin psikolojisiyle paralel bir şekilde hareket ediyoruz. Şüphelinin herhangi bir olayı nasıl işlemiş olabileceğini, ne şekilde yaklaştığını, ne şekilde delil kararttığını, suçu gerçekleştirdiği suç aletini ne yapmış olabileceğini düşünerek şüphelilerin psikolojisiyle hareket etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor. Şüphelinin sadece girip çıktığı yerlere değil, bahçe duvarları gibi geniş alanları incelemeye çalışıyoruz. Her temas bir iz bırakır teorisiyle çalışarak tüm ihtimalleri değerlendiriyoruzö dedi.

