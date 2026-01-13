Haberler

Konya İl Emniyet Müdürü Yüksek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, 2025 yılına damga vuran olayların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Oylama, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği yarışmada 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Yüksek, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın, "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yüksek, "Portre"de Özkan Bilgin'in çektiği "Atlı adalet" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını tercih eden Yüksek, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özlap'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" karesini oyladı.

Yüksek, fotoğraflarda emeği geçenlere başarı diledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Suriye ordusu, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti

Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

17 yaşındaki Eylül'ün katili en yakını çıktı

