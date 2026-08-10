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Konya'daki cezaevi isyanı haberi yalanlandı

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Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin asılsız olduğunu, böyle bir durumun bulunmadığını ve dezenformasyona karşı gerekli takibin yapıldığını açıkladı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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