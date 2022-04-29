Konya'dan kısa kısa

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı, ilçede görev yapan kamu personeline iftar yemeği verdi.

Bir restoranda gerçekleşen iftar programında Kaymakam Yazıcı, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Yazıcı, "İftarların tadı böyle hep beraber olunca zirveye ulaşıyor. İnşallah Rabbim tekrar pandemi günlerini yaşatmasın, bizlere böyle kalabalık sofralarda buluşmayı nasip etsin." dedi.

Seydişehir'de 3. kitap günleri başlıyor

Seydişehir Belediyesi tarafından 3'üncü Kitap Günlerinin 6 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, kitap günlerinin 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşeceğini ve 15 Mayıs'a kadar da süreceğini belirtti.

Bu yıl geniş katılımlı ve daha dolu dolu bir kitap günleri hedeflediklerini kaydeden Tutal, "Başta çocuklar ve anne babaları olmak üzere tüm hemşehrilerimi kitap günlerimizi ziyaret etmeye ve kendileri için faydalı olacak kitapları okumaya davet ediyorum." dedi.

Kitap günlerine 35 yazarın katılacağını ifade eden Tutal, yazarlar, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kahraman Tazeoğlu, Tarık Tufan, Yasin Aktay, Ahmet Bulut, Alişan Kapaklıkaya, Nurullah Genç gibi yazarlarımız, okurları için Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde konferans verecek ve kitaplarını imzalayacaklarını belirtti.