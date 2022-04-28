Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası, İLBANK ve DSİ iş birliğinde yürütülmesi planlanan "Türkiye Su Döngüselliği ve Verimliliği İyileştirme Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

KOSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası, İLBANK ve DSİ yöneticilerinin, proje kapsamında kentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Atıksu Arıtma Tesislerinin 2. kısım aşaması için planlanan proje sahasının, heyetle yerinde incelendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Buradan çıkacak atık suyun tarımsal anlamda nasıl değerlendirileceği, depolama için kullanılabilecek alternatif alanlar, sulama alanları ziyaret edildi. Daha sonra planlanan atıksu arıtma tesislerini ve sulama alanlarını yerinde görme imkanı bulan ekip, programın ikinci gününde de teknik bir toplantı gerçekleştirdi. Heyet, depolama alanı, iletim hattı ve Hotamış Depolama Alanı ziyareti sonrası tüm tarafların katılımıyla değerlendirme yaparak kentteki ziyaretini tamamladı."

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden drone ile ilaçlama

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sarıcalar Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde drone ile ilaçlama yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada öğrencilerin, teknolojinin tarımsal mücadeleye getirdiği kolaylığı yerinde gördüğü belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, tarımda teknolojinin kullanılmasıyla, üretimde verimliliğin artması, maliyetin düşmesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Drone teknolojisiyle bitki besleme ve zirai mücadele uygulamalarının yapıldığını anımsatan Bayramoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bize teknik alanda destek sağlayan Royaltech firması ve bilgi desteği veren fakültemiz bitki koruma bölümü hocalarımızla drone ile ilaçlama uygulamasının denemesini gerçekleştireceğiz. 1338 dekarlık alana sahip Sarıcalar Çiftliği'nin 1050 dekarında buğday, 60 dekarında silajlık mısır, 80 dekarında ayçiçeği, 80 dekarında yonca ekili. Drone teknolojisi ile bitki bakım, besleme ve zirai mücadele gibi uygulamaların nasıl yapıldığını gösteriyoruz."