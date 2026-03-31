Konya'dan kısa kısa

Beyşehir'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal üretimin sağlıklı ve verimli şekilde sürdürülmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, personellerinin ilçe genelinde tarım arazilerinde detaylı kontroller yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ekili arazileri örtü altı üretim alanları ve meyve bahçelerindeki kontrollerinde çimlenme, çıkış, gelişim süreçleri ile hastalık ve zararlı takibi titizlikle incelediği ifade edilerek üreticilerin bilgilendirildiği kaydedildi.

Seydişehir'de av yasağı denetimleri sürüyor

Seydişehir ilçesinde su ürünleri av yasağı kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi, Suğla Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde kaçak avlandığı belirlenen bir filikaya el konulduğu bildirildi.