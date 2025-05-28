Konya'dan kısa kısa

Konya'dan kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde uçurtma şenliği düzenlendi.

Karapınar Belediyesi tarafından Acıgöl çevresinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar uçurtma uçurdu, çeşitli oyunlar oynadı.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, bu tür sosyal faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe, Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kulu'da trafik denetimi

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerinde eksikleri olduğu belirlenen 7 motosiklet trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki belirli noktalarda motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 45 motosiklet sürücüsüne 133 bin lira ceza yazıldı, 7 motosiklet trafikten men edildi.

Akşehir'de KOMEK sergisi açıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Akşehir KOMEK Kurs Merkezi tarafından sergi açıldı.

Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı resim, giyim, ahşap boyama, iğne oyası, şiş örgü ve çeşitli alanlarla el emeği ürünler sergilendi.

Sergi, 30 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
MEVA sistemiyle usulsüz tapu ve kira işlemleri tek tek tespit ediliyor

Tüm Türkiye genelinde inceleme başlatıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Galatasaray 8 günde adeta para bastı

Rakamı duyunca şok olacaksınız! Galatasaray 8 günde adeta para bastı
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Aparta gizli kamera yerleştiren sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu

Gizli kamera skandalında sapığın hedefindeki yaş grubu ifşa oldu
A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile yapacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika maçlarının aday kadrosu belli oldu
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.