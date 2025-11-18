Konya'da Zor Günler Geçiren Bebek Başarılı Ameliyatla Hayata Tutundu

Konya'da akciğerlerine fazla kan gittiği için zor günler geçiren bebeğin, kalpten çıkan ana atardamar ile akciğere giden ana atardamar arasındaki bağlantı kapatılarak yaşaması sağlandı.

Karaman'da dünyaya gelen ve Oğuz Kaan adı verilen bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle en son Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Burada gerçekleştirilen ileri tetkiklerde bebeğin akciğerlerine giden fazla kanın hayati risk oluşturduğu belirlendi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Öç ve ekibi tarafından henüz 13 günlükken ameliyata alınan bebeğin, kalpten çıkan ana atardamar ile akciğere giden ana atardamar arasındaki bağlantı kapatıldı.

Gerçekleştirilen riskli operasyonla solunum cihazı desteği olmadan nefes alıp vermeye başlayan, diğer sıkıntılarından kurtulan Oğuz Kaan Kılıçvur, taburcu edildi.

"Çocuğun durdurulmadan çalışan kalbinde bu operasyonu gerçekleştirdik"

Prof. Dr. Mehmet Öç, operasyonla ilgili AA muhabirine, normalde kalpten çıkan ana atardamar ile akciğere giden ana atardamarın birbirinden ayrı olması gerektiğini söyledi.

Ameliyat ettikleri yeni dünyaya gelen bebekte ise oluşan bağlantı nedeniyle akciğere fazla kan gittiğini anlatan Öç, şunları kaydetti:

"İleri tetkikler yapıldıktan sonra 3,5 kilogram olan yeni doğan bebekte Aorto-Pulmoner pencere tanısı konuldu. Hastalığın görülme sıklığı binde iki oranındadır. Tanı sonrası durumun ciddiyetinden dolayı bebek acil ameliyata alındı. Bebeğin yaşaması için vakit kaybedilmeden ameliyat edilmesi gerekiyordu. Ekibimizle başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Çocuğun durdurulmadan çalışan kalbinde bu operasyonu gerçekleştirdik. Çalışan kalpte bu ameliyatın yapılması, yeni doğan bebek için büyük avantaj sağlıyor. Yine aynı ameliyatta doğum sonrası açık kalan diğer damar da kapatıldı."

"Süreç sorunsuz ilerledi"

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Saime Sündüs Uygun da solunum sıkıntısı olan bebeğin hastaneye entübe olarak getirildiğini dile getirdi.

Ciddi akciğer sorunu olan bebeğin zor günler geçirdiğini vurgulayan Uygun, "Akciğerleri kötü olduğundan ve kalbindeki sıkıntıdan dolayı çocuk kardiyolojiyle görüştük. Sonrası tanı konuldu. Çocuğun rahatsızlığının hem akciğeri hem de kalbi çok yorduğu ve bu nedenle de solunum cihazından ayrılamadığı anlaşıldı. Tanı kesinleşince de ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sonrası süreç sorunsuz ilerledi, hastamız cihazdan ayrıldı, rahat nefes alabiliyor." ifadelerini kullandı.

Bebeğin annesi Emel Kılıçvur ise zorlu süreci atlattıkları için mutlu olduğunu, bebeğini kucağına alınca kötü günlerin geride kaldığını belirtti.