Konya'da Yüksekten Düşen Bebek Hayatını Kaybetti
Konya'nın Karatay ilçesinde 5. kattan düşen 2 yaşındaki O.K.G, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Konya'nın Karatay ilçesinde yüksekten düşen bebek yaşamını yitirdi.
Aziziye Mahallesi'nde bir sitedeki binanın 5. katındaki daireden düşen 2 yaşındaki O.K.G, ağır yaralandı.
Görenlerin ihbarıyla, olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel