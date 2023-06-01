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Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılarak yol kenarına bırakılmış kadın ile erkek cesedinin kimlikleri belli oldu. Alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. ve Nazan Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.

Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, 31 Mayıs'ta bulunan iki ceset, kimlik belirleme çalışmaları için Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

DNA ÖRNEKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Burada alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. (36) ile Nazan Ş.'ye (44) ait oldukları tespit edildi.

Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

Ankara JASAT Konya Güncel Haberler

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