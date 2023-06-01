Konya'da yol kenarında bıçaklanıp yakılmış iki cesedin kimliği belirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde, bıçaklanıp yakılarak yol kenarına bırakılmış kadın ile erkek cesedinin kimlikleri belli oldu. Alınan DNA örneklerinden, cesetlerin Turgay G. ve Nazan Ş.'ye ait olduğu tespit edildi.