Konya'da 15 ilçede eğitime ara verildi

Güncelleme:
Konya'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Taşmalı eğitim uygulamalı bölgelerde de eğitim durduruldu.

KONYA'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 ilçe genelinde; 5 ilçede ise taşımalı eğitim ve bazı mahallerinde yarın olmak üzere 1 günlüğüne eğitim ve öğretime ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. Bu nedenle 31 ilçeden bazılarında eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Ahırlı, Akşehir, Bozkır, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Ilgın, Sarayönü ve Yalıhüyük tüm ilk ve orta dereceli okullarda yarın olmak üzere eğitme 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve kronik hastalar idari izinli sayılacak. Ayrıca Taşkent ve Derbent'te taşımalı eğitim, Hüyük'de taşımalı eğitim gören Başlamış Mahallesi'nde, Emirgazi ilçesinde İkizli İlkokulu ve İkizli, Karaören, Öbektaş ve Göleren Mahallesinden Emirgazi merkeze gelen taşımalı eğitime, Selçuklu ilçesinde Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde eğitim ve öğretine yarın ara verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
