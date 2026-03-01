Konya'da yeni kurulan mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mahalle yapılan yerleşim biriminde seçmenler, muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

İlçede yeni kurulan Ali Akkanat Mahallesi sakinleri 10 muhtar adayının yarıştığı seçimde Şehit Abdullah Şimşek Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda oy kullandı.

Sandıkların kapanmasının ardından yapılan sayımlarda, en yakın rakibine 126 oy fark atarak 225 oy alan Süleyman İşlek, Ali Akkanat Mahallesi'nin ilk muhtarı oldu.

Muhtar adayı Süleyman İşlek yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Seçim sürecinin yoğun ve zorlu geçtiğini belirten İşlek, "Yaklaşık 760 seçmenin bulunduğu mahallemizde katılım oranı yüzde 70'e yaklaştı. Tüm adaylara da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.