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Konya'da yaşamını yitiren uzman çavuş Mustafa Can, Mersin Erdemli'de toprağa verildi.

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Konya'nın Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Mustafa Can, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Can, memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde Ulu Cami'deki törenin ardından Limonlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KONYA'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Can (25), memleketi Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.

Konya'nın Taşkent İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Mustafa Can, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Can, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak önceki gün hayatını kaybetti. Can'ın cenazesi, memleketi Erdemli ilçesine getirildi. Ulu Cami'de düzenlenen askeri törene ailesi, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Mersin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mahmut Yörüksoy, Taşkent Kaymakamı Fatih Karamahmut ve çok sayıda vatandaş katıldı. Can, kılınan namazın ardından Limonlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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