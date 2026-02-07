Haberler

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu; 6 tutuklama

Güncelleme:
Konya Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ve 70 bin 83 tabanca parçası ele geçirdi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı.

KONYA'da yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca ile 70 bin 83 farklı tabanca parçası ele geçirildi, gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı silah imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 8 ev, 4 araç ve 3 iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 9 ruhsatsız tabanca, 9 tabanca parçası üretim kalıbı, 70 bin 83 namlu, sürgü, kabza, tetik tertibatı gibi tabanca parçası, 330 şarjör, 695 fişek, 2 av tüfeği ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
