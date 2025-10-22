Konya'da Yangında Bir Kadının Cesedi Bulundu

Konya'nın Karatay ilçesinde yangın çıkan apartmanın çatı katında bir kadının cesedi bulundu.

Şemsi Tebrizi Mahallesi'ndeki 3 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışması yaptığı sırada bir kadına ait yanmış cesetle karşılaştı.

Cenaze aracıyla morga kaldırılan kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.