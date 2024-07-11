Konya'da şüpheli ölümler! Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi

Konya'nın Kulu ilçesinde dün, tek katlı evde çıkan yangında 80 yaşındaki anne Ayşe ve 42 yaşındaki oğlu Enes Yıldırım'ın yaşamını yitirmesinin ardından, bugün de psikolojik tedavi için Konya'ya gittiği sanılan, ancak gitmediği anlaşılınca jandarma ekiplerince aranan 49 yaşındaki kızı Kadriye Yıldırım, başka bir adresteki evlerinde ölü olarak bulundu.

Kulu ilçesi Karacadağ Mahallesi'nde Yıldırım ailesinin oturduğu tek katlı müstakil evde dün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp evi sardı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarıyla adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞUL YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Alevlerin bir kısmını söndüren ekipler, içeri girip Enes Yıldırım'ı yaralı halde çıkardı. Enes Yıldırım, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evde Ayşe Yıldırım'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Anne ve oğlunun cenazesi de bugün öğle namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

AİLENİN KIZININ PSİKOLOJİK TEDAVİYE GİTTİĞİ SANILDI

Yangının çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, Ayşe Yıldırım'ın aynı evde kalan kızı Kadriye Yıldırım'ın, yangın sırasında evde olmadığını belirledi. Yıldırım ailesinin yakınları Kadriye Yıldırım'ın, psikolojik tedavi görmesi için ağabeyi tarafından Konya'ya bir hastaneye götürüldüğünü bildiklerini söyledi. Hastaneleri araştıran jandarma, Yıldırım ile ilgili bulguya rastlamadı.

Araştırmasını derinleştiren jandarma, Yıldırım ailesine ait Kulu merkezdeki Camikebir Mahallesi 138011 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda bir evlerinin olduğunu tespit etti. Bugün belirlenen adrese gidip, çilingir yardımıyla eve giren jandarma, Kadriye Yıldırım'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yıldırım'ın cesedi, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, Yıldırım'ın nasıl öldüğünü ve ölümünün yangınla bağlantılı olup, olmadığını araştırıyor.