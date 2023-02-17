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Depremden kurtulup Konya'ya giden 7 kişilik aile, çıkan yangında can verdi

Güncel Haberler

Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti. Evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sırrıağa Sokak'ta, biri misafir iki Suriyeli ailenin kaldığı müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

7 CANSIZ BEDEN ÇIKARILDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında, evin çatı katı çöktü. Söndürme çalışmalarının ardından, olay yerine gelen iş makineleriyle evin enkazı kaldırıldı. Ekipler, depremzede oldukları ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden kente geldikleri öğrenilen aynı aileden 7 kişinin cesedine ulaştı.

Depremden kurtulup Konya'ya giden 7 kişilik aile, çıkan yangında can verdi

2 KİŞİ DE YARALANDI

Öte yandan, evde kiracı olarak oturan aileden iki kişi de yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince enkazdan alınan cenazeler, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Depremden kurtulup Konya'ya giden 7 kişilik aile, çıkan yangında can verdi

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Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Konya 3. Sayfa Güncel Haberler

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