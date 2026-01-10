Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotik ekipleri 5 adrese operasyon düzenleyerek bir miktar uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirdi.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yaptığı çalışmada 5 adrese operasyon düzenledi.
Ekipler ikametlerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirdi.
Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i hakkında "uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak"tan, 1'i hakkında ise "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla işlem başlatıldı.