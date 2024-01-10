Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'nın Kadınhanı ve Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesindeki bir evde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ile eroin ele geçirdi.

Beyşehir ilçesinde ise İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ile uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda S.E, C.K. ve Y.E.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.