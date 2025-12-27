Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonları: 110 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonları: 110 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da son 19 günde gerçekleştirilen 97 uyuşturucu operasyonunda 257 kişi gözaltına alındı, 110'u tutuklandı. Yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KONYA'da polis ekiplerinin, son 19 günde yaptığı 97 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 257 kişiden 110'u tutuklandı.

Konya Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi Amirliği ekipleri, son 19 günde 97 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 257 kişi hakkında adli is¸lem yapıldı. Şüphelilerden 110'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla 154 şüpheli ise serbest bırakıldı. Dosya kapsamında 3 kişinin de işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ev, otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 22 bin 736 uyuşturucu hap, 9 kilo 410 gram esrar, 1 kilo 209 gram sentetik kannabinoid, 542 gram skunk, 492 gram bonzai ham maddesi, 142 gram metamfetamin, 77 gram eroin ve 3 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca 76 bin 916 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoide el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı