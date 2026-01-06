Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan H.K, 108 bin 130 uyuşturucu hap ile birlikte tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, ilçedeki belirlenen adreste H.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada, 108 bin 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel