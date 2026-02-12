Haberler

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Seydişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Uyuşturucular, şahısların iç çamaşırlarına gizlenmiş halde bulundu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde durdurulan araçtaki Hasip N, Emirhan K,. ve Çiğdem K'nin üzerinde yapılan aramada şahısların iç çamaşırlarının bel kısmına gizlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasip N. ve Emirhan K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Çiğdem K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
