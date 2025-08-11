Konya'da Uçurtma Şenliği Sona Erdi

Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen uçurtma şenliği sona erdi.

Selçuklu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyir Tepesi'nde düzenlenen şenlik kapsamında çocuklar için çeşitli animasyon gösterileri ve interaktif oyun alanları hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, etkinlikte şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için özel hazırlanan Türk ve Filistin bayrağı temalı uçurtmalar hazırlandığı belirtti.

Etkinliğin aileler ve çocuklar için çok güzel geçtiğini dile getiren Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Selçuklu Belediyesi olarak gençlerimizle, çocuklarımızla, ailelerimizle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Çocukların akademik başarısı bizim için öncelik olmamalı. Çocukların her alanda kendilerini geliştirebilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri bizim için önemli. Bu yüzden spor okullarımız ve okul dışı öğrenme ortamlarımızda yaz döneminde 20 bine yakın çocuğumuzla, gencimizle farklı alanlarda birlikte oluyoruz. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de günümüzde çocukların sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiklerini ve sosyallikten uzaklaştıklarını söyledi.

Uçurtma şenliğinde aileler ve çocukların keyifli zaman geçirdiklerini aktaran Özer, "Uçurtma şenliği veya farklı etkinliklerde ailelerin bir arada vakit geçirmesi hepimiz için çok kıymetli. Bunlar aslında bizim hayatı ve doğayı tanımamız, birlikte vakit geçirmemiz, toplumun diğer kesimleriyle iletişim kurmamız açısından çok önemli. Şehrimizi, insanımızı canlandıran bu etkinliklerin artmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.