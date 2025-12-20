Konya'da Türk Devletleri Tanıtım Günleri yapıldı

Konya'da Türk Devletleri Tanıtım Günleri programı düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Ecdat Parkı'nda düzenlenen programda, Türk dünyasının Çin Seddi'ne kadar uzanan kültür ve medeniyet birikimiyle şekillenmiş büyük bir gönül coğrafyası olduğunu söyledi.

Bu geniş havzanın geniş hatıra, üstün değerler ve derin kardeşlik bağlarıyla birbirine bağlandığını belirterek, "Bizler aynı destanları dinlemiş, aynı türküleri söylemiş, aynı sevinçle birleşmiş ve aynı değerler etrafında kenetlenmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. Türk dünyasının birleşmesini, kültürel bağlarımızın canlı tutulmasını ve gönül köprülerimizin daha da sağlamlaşmasını son derece kıymetli görüyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya'nın Hazreti Mevlana'nın hoşgörü mesajlarıyla yoğrulmuş bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Program yurt dışından eğitim için gelen gençler, uluslararası sivil toplum temsilcileri ve Türk dünyasının dört bir yanından gelen misafirlerle küresel bir kardeşlik köprüsüne dönüştü." dedi.

Program iki gün boyunca devam edecek.