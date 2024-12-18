Konya'da Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya Merkez Karatay ilçesinde bir otomobil, traktöre bağlı römorka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü İbrahim B. gözaltına alındı.
Konya'da traktöre takılı römorka çarpan otomobildeki 1 kişi öldü.
Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi mevkisi Konya Çevre Yolu'nda, Semih Gökhan Tan yönetimindeki 34 HOJ 672 plakalı otomobil, İbrahim B. idaresindeki 42 BUA 67 plakalı traktöre takılı su hattı borusu yüklü römorka arkadan çarptı.
Otomobilin sürücüsü Semih Gökhan Tan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü İbrahim B, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel