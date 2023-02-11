Konya'da trafik kazası geçiren 3'ü çocuk 4 depremzede yaralandı Güncel Haberler Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Konya'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya'dan Manisa'ya giden Volkan Yıldırım idaresindeki 46 KT 426 plakalı hafif ticari araç, Ulupınar Mahallesi D-300 kara yolundaki bir dinlenme tesisinin girişinde ağaca çarptı. Beraberindeki Kenan Çelebi'nin (54) kullandığı 45 RA 4404 plakalı hafif ticari araç da önündeki araca çarpmamak için manevra yapınca tesisin girişindeki betona vurdu. Kazada, sürücü Çelebi ile araçlardaki çocuklar Ecrin Sara Çelebi, Yağmur ve Eda Şahin yaralandı. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaralı depremzedeleri hastanede ziyaret etti. Kaynak: AA / Güncel Tragger Malatya Çelebi Konya Güncel Haberler

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