Konya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Selçuk Üniversitesi kavşağı bölgesinde Mine Nur'un (50) kullandığı 42 ACT 997 plakalı otomobil, Halil Örtülü (26) idaresindeki 42 FV 721 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri araç sürücüsü Mine Nur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.