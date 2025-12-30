Haberler

Konya'da patlayan torpil parçası gözüne isabet eden lise öğrencisi yaralandı

Konya'nın Meram ilçesinde bir parkta patlatılan torpil parçası yüzünden gözünden yaralanan lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından aile, patlayıcı maddelerin temin edilmesinin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi'nde tedavisi süren öğrencinin annesi Naciye Damkacı, AA muhabirine, oğlunun arkadaşlarıyla vakit geçirdiği parkta başkaları tarafından patlatılan torpilin parçasının gözüne isabet ettiğini söyledi.

Olayda oğlunun yanındaki arkadaşlarının da geçici ses kaybı yaşadığına değinen Damkacı, "Oğlum şu anda görme kaybı yaşıyor ve durumu henüz netleşmedi. Birtakım tedavi süreci yürütülüyor. Umarım iyileşir ve gözü eskisi gibi görür." dedi.

Damkacı, çocukların bu tür tehlikeli patlayıcı maddelere ulaşmasının engellenmesi, satanlara da daha ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini vurguladı.

Hastanenin Göz Hastalıkları Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Adam ise kutlama veya eğlence amaçlı programlarda patlayıcı maddelerin kullanımının ciddi yaralanmalara neden olabileceğine dikkati çekti.

Bu tür kazalarda yaralanan kişilerin genellikle 20 yaşın altında olduğunu, geri kalan yaşamlarının ciddi şekilde etkilendiğini vurgulayan Adam, "Çocukların patlayıcı maddeleri temin etmesinin ve satılmasının önüne geçilmesi lazım. Maalesef her yıl başımıza geliyor. Gözünü, elini kaybedenler oldu. Bu patlayıcıların üzerindeki sert plastikler bir şarapnel parçası gibi sağa sola saplanıyor ve organ kayıplarına neden olabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
