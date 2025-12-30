Haberler

Konya'da tartıştığı kişiye kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sanığın yargılanması sürüyor

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ahmet A, tartıştığı Ersan Ercan'a kamyonetle çarparak ölümüne neden olduğu iddialarını reddetti. Maktulün oğlu, tartışmanın ardından sanığın aracını kasıtlı olarak kullandığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya'da tartıştığı kişiye kamyonetle çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olurken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Söz verilen Ahmet A. maktule çarpmadığını iddia etti.

Maktulün oğlu Ebu Bekir Ercan da sanığın birer hafta süreyle sürekli kendisini arayarak satılık hayvan olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Hayvan satışı için anlaştıklarını, durumdan babasına bahsettiğini anlatan Ercan, şunları kaydetti:

"Ahmet A, telefonda babama fiyat konusunda yalan söylediğimi söyleyerek tartışma çıkardı. Sonrasında beni ve babamı tehdit etti. Aylar sonra babamla hayvanlara su verirken, Ahmet'in, amcamın oğlu Rahim'in avlusunda hayvanları zorla almaya çalıştığını gördük. Tartışma sırasında Ahmet aracına binerek önce yavaşça ilerledi, ardından hızlanıp babamın ve benim üzerime sürdü. Ben kendimi kenara attım. Aracın çarptığı babam yere düşerek savruldu. Ahmet olay yerinden kornaya basarak uzaklaştı."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ahmet A, 28 Şubat'ta merkez Karatay ilçesi Karadona Mahallesi'ndeki hayvan ağılında tartıştığı Ersan Ercan'a kamyonetle çarpıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

