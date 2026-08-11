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Beyşehir'de Taksi Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

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Konya’nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 10 yaşındaki kızı, taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 10 yaşındaki kızı, taksinin çarpması sonucu yaralandı.

Mevlana Caddesi'nde, Karayolları 36. Şube Şefliği mevkisinde, G.G. idaresindeki 42 GBF 03 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife A. ile 10 yaşındaki kızı A.A'ya çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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