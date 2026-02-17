Haberler

Taşkın yaşanan Gembos Ovası'nda inceleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda meydana gelen su baskınları sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, etkilenen üreticilerle bir araya gelerek hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Konya'nın Derebucak ilçesindeki Gembos Ovası'nda son yağışların ardından meydana gelen su baskınları sonrası incelemelerde bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, gazetecilere, su baskınından etkilenen üreticilerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Buğday, arpa ve çilek ekili alanlar başta olmak üzere tarım arazilerinde hasar tespit ve değerlendirme çalışmalarının teknik ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğünü belirten Seçen, "Üreticilerin her zaman yanındayız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zarar gören alanlarda gerekli çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize