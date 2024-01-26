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Konya'da Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Suriye Uyruklu Çocuk Hayatını Kaybetti

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Konya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu aileden 7 yaşındaki Fatma Zehra Acuz hayatını kaybetti, diğer 5 kişi ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KONYA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu aileden Fatma Zehra Acuz (7) yaşamını yitirdi, 5 kişi ise tedaviye alındı.

Olay, Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Suriye uyruklu Acur ailesinden haber alamayan komşuları, bir yakınlarını arayarak durumu bildirdi. Bugün saat 15.00 sıralarında eve gelen ailenin yakını, kapıyı açtığında Şuruk Acuz (20), Zekeriya Acuz (4), Adnan Acuz (7), Fatima Tabbakh (64), Abdulvehhab El-Mansur (30) ve Fatma Zehra Acuz'u hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aileden Fatma Zehra Acuz Konya Numune Hastanesi'nde, diğerleri ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aileden Fatma Zehra Acuz, kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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