Konya'da Silahla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir sokakta silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Durunday Mahallesi'nde 3 Mayıs gecesi iki araçla sokağa giren kişilerin, araçtan inip kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (24) ve A.K. (23) olduğu belirlendi.

İki şüpheli üzerlerindeki iki adet kurusıkı tabancayla yakalanırken olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.