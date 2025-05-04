Konya'da Silahla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya'da Silahla Havaya Ateş Eden İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde, iki kişi kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olayda 65 adet boş kurusıkı kovanı da ele geçirildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir sokakta silahla havaya ateş ettiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Durunday Mahallesi'nde 3 Mayıs gecesi iki araçla sokağa giren kişilerin, araçtan inip kurusıkı tabancalarla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Ş.A. (24) ve A.K. (23) olduğu belirlendi.

İki şüpheli üzerlerindeki iki adet kurusıkı tabancayla yakalanırken olay yerinde 65 adet boş kurusıkı kovanı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında genel güvenliği tehlikeye atmaktan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.