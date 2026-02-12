Konya'da şiddetli rüzgar araçlara ve binalara zarar verdi
Konya'nın Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar, binalarda hasara ve trafikte aksamalara yol açtı. Rüzgarın dinmesinin ardından belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.
Konya'nın Seydişehir ve Ahırlı ilçelerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Seydişehir ilçesinde akşam etkisini artıran rüzgar, bazı binalarda ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesinin çatısında hasara neden oldu.
Binalardan düşen parçalar ve devrilen ağaçlar kentte trafiği de aksattı.
Rüzgarın dinmesinin ardından belediye ekipleri, temizleme çalışması başlatarak kapanan yolları trafiğe açtı.
Ahırlı ilçesinde de etkisini gösteren rüzgar nedeniyle uçan bir çatı, düştüğü yerdeki araçlara zarar verdi.