Konya'da seyir halindeki traktörde çıkan yangın hasara neden oldu
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangın söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangın söndürüldü.
Mustafa Baran'ın kullandığı 42 ABL 244 plakalı traktörde, Fevziye Mahallesi'ndeki arazide çalışma sırasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi çabasıyla alevleri söndüremeyen Baran, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, traktör kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA