Konya'da şehit yakınları ve gazilere dayanışma pikniği

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ve gazilere, piknik ve dayanışma programı düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, programda aileler birlikte vakit geçirirken çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendiği ve katılımcıların, sohbet ederek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimiz, gazilerimizin onuru bizim onurumuzdur. Sizlerin acısı bizim acımız, gururu bizim gururumuzdur. Devletimiz ve milletimiz her zaman sizlerin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Vatanın Emanetleriyle Gönül Sofrası" temasıyla gerçekleştirilen programa, şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yanı sıra Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Personeli, Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi personeli, Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi, Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi personeli ve şehit yakını ve gazi dernekleri de katıldı.

Program, şehitlere dua edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA