Üye Girişi
Haberler

Konya'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Konya'da Polis Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir eve giden polis ekibi, sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda bir polis yaralanırken, saldırgan da etkisiz hale getirildi. Yaralı polis hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polislerden biri bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki bir ikametten polise telefonla yardım çağrısında bulunuldu.

Olay yerine giden polis ekibi, evde sinir krizi geçiren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden biri sırtından yaralandı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

konya

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: 31 ildeki 3 bin 400 büyük şirket izaha davet edilecek

Büyük operasyon başlıyor! 3 bin 400 şirket izaha davet edilecek

 Destici: 100 bin TL kredi kartı limitin olup 750 TL vermezsen sonun Suriye ve Filistin gibi olur

"750 TL vermezsen sonun Suriye gibi, Filistin gibi olur"

 Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı

Sinir krizi geçiren şahıs eve gelen polis memurunu sırtından bıçakladı
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Kar yağışı 10 santimi bulacak

Meteoroloji uyardı: Kış bastırıyor, kar yağışı 10 santimi bulacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri full HD bölüm izle! İnci Taneleri 18. bölüm tek parça izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 13 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Deha bu akşam var mı? 13 Ekim Deha dizisi 4. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Teşkilat bu akşam var mı? 13 Ekim Teşkilat dizisi 115. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Pazar günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 13 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir nöbetçi eczaneler! İstanbulda açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 13 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 Ekim TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Resmi Gazete bugün (13 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.