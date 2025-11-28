Haberler

Konya'da Özel Eğitim Öğrencileri Arasında Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması

Konya'da Özel Eğitim Öğrencileri Arasında Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da özel eğitim meslek okulu öğrencileri, geleneksel yemekleri kendi yorumlarıyla hazırlayarak yeteneklerini sergiledi. Yarışmada Down sendromlu, otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan 16 öğrenci yer aldı. Yarışmanın amacı, özel öğrencilerin farkındalığını artırmak ve toplumu bilinçlendirmek olarak belirlendi. Jüri üyeleri, öğrencilerin yemeklerini değerlendirirken onların heyecan ve keşif dolu yeteneklerini övdü.

Konya'da özel eğitim meslek okulu öğrencileri arasında düzenlenen yemek yarışmasında 16 öğrenci hünerlerini sergiledi.

Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mutfağındaki Gelenekten Geleceğe Özel Lezzetler Yarışması'nda kentte eğitim gören Down sendromlu, otizmli ve hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan 16 öğrenci, belirlenen sürede yemekleri hazırlamak için yoğun çaba sarf etti.

Öğrenciler, Konya mutfağı yemeklerinden sunum yaptı.

"Otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var"

Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli, AA muhabirine, yarışmada ekmek salması, yoğurt çorbası ve höşmerim tatlısı yapıldığını söyledi.

Yarışmanın kaybedeninin olmadığını belirten Tekeli, şunları kaydetti:

"Yarışmanın amacı, özel öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak ve toplumu bu anlamda bilinçlendirmek. Bu özel öğrencilerimizin bu alanda da yeteneklerinin farkına varılmasını istiyoruz. Çocuklar, çok güzel yemekler yaptı ve çok beğendik. Öğrencilerimiz çok heyecanlı ve istekliydi. Bu yarışmadan sonra yeteneklerinin daha çok farkına varacaklar. Bu hazırlığı evde de devam ettirdiler. Okulda da destek verdik. Yemek fabrikasına gönderdiğimiz, otellerde istihdam sağladığımız öğrencilerimiz var. Toplamda 5 öğrencimizin istihdamı sağlandı, 10 öğrencimiz de staja gidiyor."

Jüri üyeleri tercihte zorlandı

Yarışmanın jürisinde yer alan Beyza Huri Aydın ise yarışmada bulunduğu için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin çok istekli ve hevesli olduğuna dikkati çeken Aydın, "Hepsi birinci olmak istiyor ama zaten hepsi birinci. Yani burada kaybeden yok. Kendi yeteneklerini, ne yaptıklarını göstermek için düzenlenen bir yarışma. Bu çok güzel bir şey." diye konuştu.

Jüride yer alan Uğur Özteke de yemekler arasında seçim yapmakta zorlandığını vurgulayarak, yarışanları tebrik etti.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.