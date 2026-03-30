Haberler

Konya'da otomobilleriyle yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da otomobilleriyle trafikte yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza kesildi.

Konya'da otomobilleriyle trafikte yarış yapan iki sürücüye toplam 472 bin lira ceza kesildi.

Adana Çevre Yolu'nda 2 gün önce yaşanan olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 otomobilin yarış yaptığını tespit etti.

Ekipler, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede görevli trafik ekipleri, tehlikeli şekilde seyreden araçları takibe aldı.

Sürücülerden biri polisin "dur" ikazına uymadı. Her iki sürücü de kovalamacanın ardından Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde araçları durdurularak yakalandı.

Sürücülerden M.A.A'ya "kara yollarında yarış yapmak" ve "makas atmak" suçlarından toplam 136 bin lira ceza kesilerek, ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu. Araç da 4 ay süreyle trafikten men edildi.

Diğer aracın sürücüsü E.B'ye ise "kara yollarında yarış yapmak", "makas atmak" ve "dur ikazına uymamak" suçlarından toplam 336 bin lira ceza uygulandı. Sürücüsünün ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konulan araç da 6 ay trafikten men edildi.

Toplam 472 bin lira ceza uygulanan şüpheliler hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Basir Gülüm
