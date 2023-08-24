Konya'da Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Güneysınır ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu sürücüsü hayatını kaybetti. 20 yaşındaki sürücü Muhammet Sadettin Güneş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kaza, büyük üzüntüye neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, ne yazık ki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.