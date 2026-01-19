Haberler

Konya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Konya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle kamyona çarpan İsmail Kök ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Kök idaresindeki 42 UD 855 plakalı otomobil, Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda K.T. yönetimindeki 35 COA 644 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Kök, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Aslan transfer ateşini yaktı! Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha

Galatasaray'da Noa Lang sonrası bir bomba daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Prens George'dan okul arkadaşlarına tehdit: Babam bir gün kral olacak

Okul arkadaşlarını böyle tehdit etmiş: Babam bir gün kral olacak...
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti

2. Lig takımına büyük şok! Real Madrid'i elediklerine pişman oldular