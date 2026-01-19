Konya'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü
Konya'da meydana gelen trafik kazasında, otomobiliyle kamyona çarpan İsmail Kök ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kök, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Konya'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Kök idaresindeki 42 UD 855 plakalı otomobil, Akşehir Tren Garı Kavşağı'nda K.T. yönetimindeki 35 COA 644 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Kök, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel