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Beyşehir'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Beyşehir'de Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

M.K. idaresindeki 42 BC 646 plakalı tır, Yeşildağ Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen M.Y.Ü'nün kullandığı 32 HP 133 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobildeki Emine Yabar'ın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile yolcular H.M.M. ve M.Ü. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan sürücü M.Y.Ü, acil serviste yapılan müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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