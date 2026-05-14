Konya'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı

Konya'da bir yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü yaşamını yitirdi, sekiz yolcu yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Bereket Bolat yönetimindeki 31 ED 146 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyreden Hüseyin Hakkı Köylüoğlu idaresindeki 42 E 5248 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, yol kenarında bulunan aydınlatma direği, ağaç ve Selçuk Üniversitesi'ne ait istinat duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüs şoförü Bereket Bolat olay yerinde hayatını kaybetti, otobüste bulunan yolculardan Serkan Medeni (32), Huriye Yeni (21), Hülya Elitok (49), Serkan Pekmez (35), Sıla Nur Dağı (21), Murathan Akdaş (26), Hüsne Irgat (44) ve Güler Uluğtekin (23) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
