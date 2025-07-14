Konya'da Otobüs Kazası: 7 Yaralı

Konya'da Otobüs Kazası: 7 Yaralı
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Konya'da yolcu otobüsünün şarampole inip ağaçlara çarptığı kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazanın sebebi araştırılıyor.

KONYA'da yolcu otobüsünün şarampole inip, ağaçlara çarptığı kazada, 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış mevkisi yakınlarında meydana geldi. Konya'dan, Mersin'e giden Aşkın Hasbil'in (64) kontrolünü yitirdiği 35 BMR 481 plakalı yolcu otobüsü, şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada, 37 kişinin bulunduğu otobüste şoför Hasbil, yolcular Sevim Bayar (57), Emine Çaylam (55), Özgür Kaçar (38), Damla Kaçar (5), Kadir Kaçar (12) ve Muhammet Emrah Kaçar (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular da başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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