Konya'da suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen operasyonda, organize suç örgütü üyesi 25 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, silahlar ve uyuşturucu gibi yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ve Karapınar ilçelerinde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İki ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 25 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 5 tabanca, 1 kurusıkı, balistik yelek, 5 çek ve senet, mühür, bir miktar uyuşturucu ve flash bellek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin, "nitelikli yağma, kasten yaralama, tehdit, hakaret, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" gibi çok sayıda suça karıştıkları öne sürüldü.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
