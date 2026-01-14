Konya'nın ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Karatay, Ilgın ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde 1, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede, merkez Meram ilçesinde ise taşımalı eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede olumsuz hava etkisini sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı, buzlanma, don ve tipi nedeniyle 9 ilçedeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Ayrıca bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karatay, Ilgın ve Taşkent kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz hava koşulları göz önünde bulundurularak ilçedeki taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Hüyük'e bağlı yüksek rakımlı Başlamış Mahallesi'nde kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitim-öğretim kapsamında bulunan öğrenciler 1 gün süreyle izinli sayıldı.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Başarakavak, Tepekent ve Sızma mahallelerinde de eğitime ara verildiği açıklandı.

Merkez Meram ilçesinde ise taşımalı öğrenciler için, Güneydere İlkokulu/Ortaokulu, Yeşiltekke İlkokulu/Ortaokulu, Yeşildere Firuzan Işık İzmirligil İlkokulu/Ortaokulu, Mustafa Bağrıaçık İlkokulu/Ortaokulu, Sağlık İlkokulu, Kızılören İlkokulu/Ortaokulu, Sefaköy İlkokulu, Kayalı İlkokulu, Sefaköy Mehmet Tosun İmam Hatip Ortaokulu, Kozağaç ESOB İlkokulunda, taşıma merkezi olan Hatunsaray İmam Hatip Ortaokulu, Hatunsaray İlkokulu, İnlice İlkokulu/Ortaokulu, Gökyurt İlkokulu/Ortaokulunda tüm öğrenciler için 1 gün eğitim-öğretime ara verildiği bildirildi.