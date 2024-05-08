Üye Girişi
Haberler

Konya'da Okul Servisi Çocuğa Çarptı, Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoför gözaltına alındı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, okul servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Cihanbeyli'ye bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde, Kuşça yolu üzerinde marketten gelen M.O'ya (11) okul servisi çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri M.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Aracın şoförü gözaltına alınırken M.O'nun cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cihanbeyli Çocuk Konya Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title